Cammina sul bordo strada, investita dall'automobilista abbagliato dal sole

MARENO DI PIAVE - Travolta da un'auto a bordo strada: 60enne marocchina in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina, 2 novembre, poco prima delle 8, a Mareno di Piave, in via Cittadella. La donna, F. F., originaria del Marocco stava camminando lungo la strada quando l'auto l'ha investita. Al volante dell'Alfa Romeo Giulietta c'era A. D. R, 38enne del posto. La 60enne è stata soccorsa immediatamente dal personale del Suem 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Intubata e stabilizzata sul posto è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravissime condizioni. E' ricoverata in Rianimazione e la prognosi rimane riservata. Dalle prime ricostruzioni della polizia locale del Coneglianese l'auto viaggiava in direzione di San Vendemiano. L'automobilista, risultato negativo all'alcol test, sarebbe stato abbagliato dal sole, tanto da non accorgersi della donna. Ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.