MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Feriti in ospedale e auto in pezzi a Mareno di Piave, per uno schianto frontale fra due vetture in via Ungaresca Sud. Le persone ferite sono state portate in ospedale dal 118. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri.