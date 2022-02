MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Grosso incendio nella notte a Mareno di Piave, all'interno dell'azienda Torneria Veneta, che ha sede in via Galilei. Le fiamme sono divampate verso le 3 e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Ingente il dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco, intervenuti da tutta la Marca per domare il rogo. Nessun ferito: quando è scoppiato l'incendio l'attività era ferma.