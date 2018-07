Incidente in A4: è morta Alessandra la 53enne investita da Marco Paolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Non ce l’ha fatta, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attorePaolini. La donna è spirata all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate. Ancora in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, l’amica che era alla guida, di Montecchio Maggiore (Vicenza).