​Ciao Marco, lo sport perde un cronista e un amico

MOTTA - Si è spento in ospedale a Treviso, giornalista, 46 anni, metà dei quali passati a scrivere di sport. Corrispondente locale de La Tribuna di Treviso, Guerrato era un volto notissimo negli stadi di calcio e nei palazzetti dello sport della Marca. La scorsa estate la terribile diagnosi del male che alla fine non gli ha lasciato scampo. Operato d'urgenza a settembre a Verona, era riuscito sorprendentemente a superare quel difficile momento. Dopo una crisi lo scorso marzo, era stato ricoverato a Treviso il giovedì santo. Soltanto sabato scorso in ospedale aveva festeggiato il compleanno con i familiari. Nella notte tra domenica e lunedì il decesso. Fedele agli impegni, aveva scritto di sport fino a poche ore prima. In tanti anni di corrispondenze, nessuno l'ha mai sentito lamentarsi di nulla. Anzi trasmetteva entusiasmo e voglia di vivere. Si definiva un innamorato perso della vita. E lo ha dimostrato fino alla fine. Ieri la notizia ha sconvolto non solo la comunità mottense ma tutto l'ambiente sportivo, e in particolare il mondo del calcio e della pallavolo.