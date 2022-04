TREVISO - Sono trascorsi 26 lunghi anni dal sequestro a scopo di rapina della famiglia Marchetto, residente nel quartiere delle Corti, a Treviso. Ma sembra passato un secondo nello sguardo di Nicola, figlio di Bruno, l’orafo preso di mira da tre banditi il 26 giugno del 1996. Il papà è in casa, come 26 anni fa, protetto dai suoi “ragazzi”, Nicola, appunto, e Andrea. Ma c’è un filo che lega quel lontano fatto di cronaca con i giorni nostri. E ha un nome: Rosario Aitala, il commissario che trattò la resa dei banditi. Evitando una strage. E risolvendo il sequestro dopo due ore di confronto, teso, serrato, tutt’altro che scontato. Tanto è vero che il commissario si era fatto passare una pistola dalla finestra nel caso fosse stato necessario usarla. Adesso Aitala, passato dalla carriera in polizia alla magistratura, è il giudice incaricato dal Tribunale internazionale dell’Aja di valutare i crimini di guerra commessi in Ucraina dai soldati russi di Putin.

LA NOTIZIA

«Ho letto la notizia stamattina (ieri ndr.) sul Gazzettino. Sono rimasto impietrito di fronte al nome e al viso di Aitala. Ho fatto due conti. Era proprio lui, quell’uomo che 26 anni fa risolse il sequestro a casa nostra. E i ricordi, terribili, mi sono passati nella mente come in un film dell’orrore. Li avevo inscatolati e seppelliti in una parte nascosta della mia mente. Non voglio ricordare. Ho fatto fatica a riemergere da quell’orrore. Non voglio riaprire ferite dolorose anche dopo tanto tempo» esordisce Nicola Marchetto. Poi, si concentra sulla figura di Aitala. «In quei momenti concitati, sotto choc per il sequestro, non c’è stato tempo. L’ho visto il giorno dopo, in Questura, era ancora in via Carlo Alberto. Lui scendeva le scale. Ci siamo salutati. Se tornassi indietro lo ringrazierei e lo abbraccerei. Ora gli auguro di affrontare il nuovo incarico con lo stesso coraggio e la stessa determinazione con cui aveva stretto all’angolo i tre rapinatori che ci hanno tolto il sonno per anni interi. Si merita la carriera che ha fatto. Lo ricordo giovane, deciso, padrone della situazione anche se noi eravamo terrorizzati e uno dei banditi era in preda alla cocaina».

Nicola si schermisce. Non vuole apparire in foto sui giornali. Il passato deve restare nel passato. Anche se quello che è successo non si cancella. «Ora ho famiglia, figli. La vita va avanti» dice. Ci tiene, però, a precisare che insieme ad Aitala c’è stata un’intera squadra che ha lavorato per portare a casa il risultato: assicurare alla giustizia i malviventi senza spargimento di sangue. «Aitala? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Le difficoltà che ha affrontato con noi sono nulla in confronto a quello che dovrà risolvere adesso. Ma io avevo già capito che era destinato a fare qualcosa di grande. Quando ha parlato con i tre sequestratori ha usato il tono giusto, le parole perfette, chiare, lucide. Era serrato, diretto. C’è stato uno scambio stretto di battute e poi la telefonata all’avvocato di uno dei tre malviventi che ha sbloccato la situazione e avviato il sequestro alla sua conclusione. Nel mentre - ricorda Nicola - Aitala aveva ricevuto la telefonata della fidanzata e con un self control invidiabile aveva risposto “Scusa in questo momento sono occupato”, mentre noi eravamo in balia dei banditi e la situazione era ancora piuttosto tesa».

LA CONSIDERAZIONE

Alla famiglia Marchetto di quella brutta esperienza è rimasto il senso di fiducia e gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine. «A mia figlia dico sempre che se a scuola ci fossero dei bulletti bisogna rivolgersi alla polizia, ai carabinieri. Non voglio che i giovani pensino di essere lasciati da soli. Sono convinto che, tutte insieme, le forze buone della società servano per mettere all’angolo bulli, delinquenti e anche sequestratori. Quanto mi è successo, mi ha segnato. Ma forse mi ha anche insegnato qualcosa».