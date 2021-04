SILEA (TREVISO) - Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 i funerali di Nunzio Begotto, 67 anni, fondatore della Marca Cream, storica azienda di Sant'Elena di Silea. Imprenditore notissimo lungo tutto il litorale per la sua attività, è deceduto giovedì scorso al Ca' Foncello di Treviso per colpa di una di quelle malattie che non lasciano scampo. La notizia ha gettato un velo di tristezza sull'intera comunità.



Nunzio Begotto era...

