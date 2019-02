«Fatti coraggio, mamma». È con incredibile forza che Manuel Bortuzzo al suo risveglio si è rivolto alla madre. A raccontarlo all'ANSA è Paolo Barelli, presidente delle Federnuoto, al quale il ragazzo ha detto: «Ora per me comincia un altro allenamento». Stamattina il nuotatore veneto rimasto ferito da un colpo di pistola alla schiena ha saputo che resterà paralizzato. Gliel'ha detto il papà.

Intanto c’è una svolta nell'inchiesta. La polizia ha individuato i responsabili, due giovani che , sotto interrogatorio alla Squadra Mobile, avrebbero confessato di aver sparato per errore. Sui due graverebbero una serie d’indizi molto forti. Molto probabilmente erano a caccia di alcuni giovani con i quali erano stati coinvolti in una rissa avvenuta pochi minuti prima in un pub. Il nuotatore, estraneo ai fatti, è stato colpito al torace e, secondo i medici, ha perso l’uso delle gambe. Un caso gravissimo, considerando che i killer hanno fatto fuoco quando nella piazza c’era la polizia intervenuta per la rissa. Gli uomini della squadra mobile hanno indagato senza mai fermarsi. Ieri, è stata trovata la pistola usata per il tentato omicidio, in un prato vicino ad Acilia. Ora, l’individuazione dei presunti responsabili che sono sotto interrogatorio.Ci sono, intanto, tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga dopo il delitto in piazza Eschilo, all'Axa. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe quindi lasciato impronte sull'arma del delitto. La Scientifica è al lavoro per isolare le impronte e arrivare così ad una identificazione certa di chi ha sparato. Indagini sono in corso per identificare anche lo scooter da cui sono partiti gli spari.