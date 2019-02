di Mirko Polisano

Arrestato uno dei proprietari del pub di piazza Eschilo all'Axa dove la notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio è scoppiata la rissa che poi ha portato alla sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel Bortuzzo , il nuotatore 19enne rimasto paralizzato. A eseguire l'arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati i carabinieri del Gruppo Ostia che hanno effettuato una perquisizione in casa di V.G., classe 1985. Il 34enne è uno dei soci al 25% del locale dove si erano fronteggiati due gruppi rivali: quello del "Villaggio" capeggiato da Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano - i responsabili dell'agguato che si sono costituiti dicendo di aver sparato a Manuel «per errore» - e quello dei "pugili", con boxeur e affiliati del clan camorristici legati ai Casalesi.