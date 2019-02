Nuotatore ferito. Soccorsi lentissimi «Mio figlio 25 minuti agonizzante a terra»

di Francesco Coppola

MORGANO - La notizia del ferimento del 19enne nuotatore Manuel Mateo Bortuzzo , nelle prime ore di domenica nei pressi di Roma, ha travolto tutti. Familiari, certo, amici, colleghi. Soprattutto per le modalità. Di mezzo c'è quasi certamente un errore di persona. E, se non bastasse, giallo nel giallo,. «L'ambulanza ci ha messo 25 minuti, forse di più - dice un frastornato ma speranzoso Franco Bortuzzo, papà di Manuel Mateo - Mio figlio si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, ma i suoi amici mi dicono che quell'ambulanza non arrivava mai».Colpito da un proiettile, il ragazzo era a terra privo di conoscenza. Soccorsi più tempestivi avrebbero forse reso meno drammatico lo scenario delle ore successive. Ma sono ipotesi. Intanto anche tecnici e dirigenti delle società nelle quali l'atleta aveva gareggiato fin dalla giovanissima età, si stanno stringendo attorno alla famiglia. Manuel aveva vissuto negli ultimi anni a Treviso, a Morgano, ma è nel