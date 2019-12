Manuel Bortuzzo prende la nuova patente: «Altra grande conquista»

di ​Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Rinascere tornando a stringere un volante e riassaporando la possibilità di spostarsi autonomamente. Rinascere è il titolo che Manuel Bortuzzo ha dato al proprio libro. Ma soprattutto è il suo stile di vita dopo quella tragica notte di inizio febbraio a Roma, dove lui, promessa del nuoto italiano, si era trasferito per allenarsi nel centro federale di Ostia in vista delle Olimpiadi. Un colpo di pistola nell'oscurità l'ha invece costretto in carrozzina. Ora si procede a piccoli passi. Non...