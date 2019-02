Prime immagini di Manuel che fa riabilitazione: «Voglio tuffarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -, il nuotatore veneto rimasto ferito alla schiena a Roma, ha iniziato lae si dimostra ancora una volta tenace e coraggioso. Come aveva promesso tiene informate sui social le tantissime persone che gli sono state vicine dopo la terribile vicenda che gli ha sconvolto la vita. Il giovane, che ha lesioni alla colonna provocate da un proiettile, ha postato su video su Instagram che lo riprende, prima dell'agguato criminale, mentre si tuffa in piscina aggiungendo il commento «Riabilitazione iniziata! Obiettivo? Tornare così». Sempre nel social ha postato anche una "storia" che lo vede disteso impegnato con la cyclette e la scritta "Tempo al tempo" proprio a dimostrare che non ha nessuna intenzione di mollare.