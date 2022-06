Manuel Bortuzzo, senza filtri sull'ex fidanzata Lulù: «Non me ne frega un ca**o»

Parola a Manuel Bortuzzo. L'ex gieffino, intervistato al programma radiofonico di Radio Radio, “Non succederà più”, ha fatto chiarezza sull’ex fidanzata Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. «Non me ne frega un ca…o», commenta Manuel e sul gossip degli ultimi giorni che lo vedrebbe accanto all'ex volto di Uomini e donne, Giulia Latini: «Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni». Dalla storia con Lulù è rimasto scottato per l'eco mediatico conseguitone. Per questo ha spiegato che la prossima relazione sentimentale che avrà ha intenzione di viverla lontanissimo dai riflettori della cronaca rosa: «Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy».

Manuel Bortuzzo spara a zero su Lulu'

La conduttrice di “Non succederà più” ha raccontato di essersi emozionata nel vedere il film – trasmesso di recente su Rai Uno – tratto dal suo libro. «Anche nella tua vita reale ci sarà un lieto fine, incontrerai questa ipotetica Martina» ha detto la speaker. «Non ho problema di nessun tipo» la replica fulminea di Manuel. Bortuzzo è poi passato a parlare de Gf Vip a cui ha partecipato, sottolineando che la decisione di prendere parte al reality non è stata affatto semplice. A spingerlo verso il sì, il “«atto che comunque mi voleva (Signorini, ndr), sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me». Manuel è poi passato a parlare dell’amico Aldo Montano. Con l’ex schermitore è nato un legame speciale proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia: «Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, meno male che c’è stato lui, una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni». E su GF Vip bis, Manuel è chiaro: «No. Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente».