Gf Vip, Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la Casa tra pochissimo: ecco quando e perché

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello tra un paio di settimane. Il concorrente del reality nella sua versione Vip potrebbe decidere di abbandonare il gioco, come affermato da suo padre alla stampa. La notizia di prolungare il gioco fino a marzo ha sconvolto tutti gli inquilini ma per Manuel la situazione a livello psicologico potrebbe essere ancora più difficile da sostenere. «I progetti del futuro di mio figlio? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare», ha confermato il papà di Manuel, «ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare. Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film».

Manuel Bortuzzo: Gfvip, Mediaset e il film

Pare quindi che i numerosi progetti di Manuel potrebbero spingerlo ad andare via prima dalla casa, un'ipotesi su cui sembrano essere d'accordo anche i fan del nuotatore. Proprio sul film però il padre di Bortuzzo non si sbilancia: «Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli».