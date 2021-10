GFVip, Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù Salassiè. Le sue parole: ecco cosa le ha detto

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié tenta un nuovo avvicinamento a Manuel Bortuzzo e in lacrime chiede di avere un abbraccio. Manuel però sembra ormai deciso a interrompere i rapporti: «Tu fai il tuo e io faccio il mio». Il flirt fra il nuotatore veneto e la principessa sembra davvero giunto al capolinea.

Manuel Bortuzzo dice addio a Lulù

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié non si arrende e nonostante i tanti avvertimenti, compreso quello di Alfonso Signorini durante l’ultima diretta, continua la sua manovra di avvicinamento a Manuel Bortuzzo. Manuel ha ultimamente deciso di prendere le distanze da lei ma Lulù, determinata, sembra non accettare la sua scelta, chiedendo in lacrime un contatto fisico: «Voglio sapere – ha spiegato la principessina - se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o di abbracciarti? Perchè vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti». Manuel ha risposto velocemente, evitando di prolungare il confronto: «Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone... Questa cosa non mi appartiene».