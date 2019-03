Manuel e Bebe, i nostri due campioni di coraggio. La visita e il post su Facebook /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le visite a Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto colpito da colpi di pistola a ROma e rimasto paralizzato. La riabilitazione è iniziata e Manuel è tornato in vasca. Ma non è solo in questo lungo percorso, in tanti sono andati a fargli visita o gli hanno dimostrato vicinanza, l'ultima in ordine di tempo è stata la campionessa paralimpica Bebe Vio, veneta anche lei, ecco il post apparso su Facebook: "Il dono più bello della vita”IL SORRISO”❤️non è mai finita se non lo decidi tu👍energia pura 💪gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita 👍".