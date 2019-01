Scontro frontale tremendo: incastrati nelle auto, uno lo estraggono morto

MANSUÈ - Terribile incidente stradale sulla Provinciale 50, tra Oderzo e Mansuè. Due auto si sono scontrate frontalmente, la violenza dell'urto ha scagliato fuori strada una Panda. I conducenti sono rimasti all'interno delle auto, incastrati tra le lamiere. I vigili del fuoco li hanno estratti: un uomo, Enrico Trudu, 71 anni, di Oderzo e residente a Mansuè, è stato tirato fuori dall'auto già privo di vita. L'altro conducente, una ragazza, è ferita in maniera seria ma non è in pericolo di vita. E' stata trasportata all'ospedale di Conegliano.

