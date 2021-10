Residente coraggioso mette in fuga i banditi: stavano tentando l'assalto al bancomat della banca

MANSUE' (TREVISO) - Tentano l'assalto al bancomat ma vengono messi in fuga da un residente. Stanotte verso le 4 una banda di malviventi ha colpito a Mansué, Treviso. I ladri hanno preso di mira la filiale della banca Crédit Agricole in via Roma. Erano almeno in tre, tutti travisati. Prima hanno messo fuori uso le telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito, per assicurarsi di non essere immortalati. Poi hanno tentato di forzare lo sportello automatico. Ma un residente si è accorto del colpo in atto. A quel punto la banda si è vista costretta a battere in ritirata, scappando a mani vuote a bordo di un'auto di colore scuro. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Conegliano.