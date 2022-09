Quinto di Treviso, beccato un 32enne con una mannaia con una lama da 20 centimetri vicino a delle abitazioni

QUINTO - Uomo con una mannaia di 20 centimetri, fermato dai Carabinieri. Si tratta di un uomo di 32 anni di origini marocchine segnalato perché stava recando disturbo in strada parlando al telefono con un tono di voce molto alto al cellulare vicino a delle abitazioni.

I controlli

I controlli condotti durante la notte dai Carabinieri del comando Provinciale sulle strade della Marca, hanno portato intorno alle 2.30 proprio a scovare l'uomo in via Costamala nel Comune di Quinto di Treviso. I militari di Treviso hanno controllato il 32enne e lo hanno trovato in possesso di una mannaia con lama di quasi 20 centimetri. L'arma posta in sequestro e denuncia a carico dello straniero per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Guida in stato d'ebrezza a Castelfranco

Circa mezz'ora più tardi, sempre durante gli stessi controlli, a Castelfranco Veneto una pattuglia dell'Arma locale ha controllato in via Damini di quel Comune, un 40enne della zona alla guida della propria autovettura di grossa cilindrata, riscontrando valori alcolimetrici superiori a 2 gr./lt.. Veicolo sequestrato e patente di guida ritirata all'automobilista sanzionato, deferito all'autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell'alcool.