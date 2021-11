Manifestazioni e cortei, a Treviso si faranno sulle mura. A Vittorio Veneto concessa la zona industriale

TREVISO - Vertice sulla sicurezza in Prefettura. Cortei no pass e no vax regolamentati a Treviso: il Comune concede il Bastione San Marco ai No green Pass, dopo il divieto di manifestazione in Piazza dei Signori. Per sfilare, insomma, ci saranno le mura cittadine. Ora il Comune sta valutando se scrivere o meno un'ordinanza al riguardo. Novità anche per Vittorio Veneto, dove è stata autorizzata una manifestazione per domenica, ma non è stata concessa piazza del Popolo, bensì la zona industriale. In questo caso l'ordinanza dovrebbe arrivare a breve.