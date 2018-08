di Paolo Calia

TREVISO - Gli agenti della polizia locale trevigiana dovrebbero avere almeno il manganello: lo chiede il comandante Maurizio Tondato, lo ribadisce il sindaco Mario Conte. Nella dotazione manca uno strumento utile per la difesa passiva: un tempo la polizia locale aveva i manganelli, anche se ufficialmente erano classificati come strumenti per gestire la viabilità stradale. Poi vennero giudicati fuori norma e quindi messi in un ripostiglio. Adesso l’argomento torna a galla.