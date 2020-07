Due manager fondatori ricomprano l'azienda venduta 18 anni fa ai francesi

TREVISO - I manager Stefano Coppe e Angelo Marchetto, tra i fondatori di Contract Srl, società di progettazione di ambienti interni di Breda di Piave, hanno riacquistato dal gruppo francese Rèponse la proprietà dell'azienda, da loro ceduta nel 2002.



Dopo il passaggio di proprietà di 18 anni fa, Coppe e Marchetto erano rimasti operativi nella società ed inquadrati come dirigenti. All'acquisizione, assistita dallo studio legale Legalitax, ha partecipato anche Axelia, socio francese dei due trevigiani, secondo una ripartizione delle quote pressoché paritetica. Contract oggi impiega circa 70 addetti per un fatturato di 26 milioni di euro, per il 70% realizzato all'estero.