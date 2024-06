VITTORIO VENETO (TREVISO) - Mamma a processo con un’accusa pesantissima: aver abusato del figlioletto di 4 anni, sul divano di casa. Dopo l’allontanamento forzato dalla famiglia, si sarebbe ubriacata a tal punto da perdere completamente il controllo di sé tanto che, per immobilizzarla, i carabinieri sono stati costretti a usare il taser. Questa mattina si è aperto il processo a carico di una straniera di 37 anni.

L’avvocato di parte civile Aloma Piazza, che assiste l’ex compagno della donna, ha chiesto che tra la documentazione venga acquisito anche il verbale dell’intervento dei militari dell’Arma, oltre alle relazioni dei servizi sociali del Comune di residenza. Il difensore della 37enne, l’avvocato Andrea Da Roit, nel corso dell’udienza ha suggerito invece ai giudici una perizia psichiatrica per valutare la capacità dell'imputata di stare a giudizio. Il processo è stato aggiornato al prossimo 18 luglio, quando saranno sentiti i primi testimoni.

La denuncia

A sporgere denuncia contro la 36enne è stato il padre del bimbo. Da tempo i rapporti tra i due genitori si erano incrinati, tanto che la separazione era a un passo. Quella sera di agosto del 2022, mentre si trovavano tutti e tre a casa, l’uomo, un artigiano coneglianese, era uscito per portare fuori i bidoni della spazzatura. In quei pochi minuti, secondo la denuncia, si è verificato l’episodio che ha fatto naufragare la relazione e che ha portato alla querela: l’ormai ex compagna dell’artigiano, semi nuda, era sul divano con il piccolo e lo stava toccando. Un gesto inequivocabile. L’uomo è subito intervenuto prendendo il figlio in braccio, portandolo in bagno per lavarlo e poi per rivestirlo. Lasciata passare qualche decina di minuti per rendersi davvero conto di quello che aveva visto, l’artigiano ha deciso di caricare il figlio in auto e di recarsi alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Il gip aveva disposto il divieto di avvicinamento al piccolo a meno di 200 metri, e di conseguenza il suo immediato allontanamento dalla casa familiare.

Lo stesso giudice, nella circostanza, aveva affidato la custodia esclusiva del piccolo al padre. Una misura che sussiste tuttora: nonostante i tentativi della donna di poter vedere il figlio, la misura rimarrà in vigore fino a quando non verrà chiarito a processo cos’è realmente accaduto. Le versioni di padre e madre, infatti, non combaciano. Ma per gli inquirenti c’è una prova inconfutabile a carico della donna. Ovvero il filmato delle telecamere di videosorveglianza che l’artigiano aveva installato anche all’interno dell’abitazione contro i ladri. Una di queste, puntata proprio sul divano, ha ripreso tutta la scena.