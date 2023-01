SAN BIAGIO - Ha combattuto con coraggio e determinazione la malattia ma alla fine si è dovuto arrendere. È mancata sabato scorso, 21 gennaio, a soli 41 anni di età Gloria Ramus, originaria di Tarzo ma da diversi anni residente a San Biagio di Callalta dove si era trasferita con il marito Christian ei suoi amati figli Federico e Petra. Una donna radiosa ed entusiasta Gloria che lascia anche la madre, Cristina, il padre Aris e la moglie Rita, il fratello David con Mirko, la sorella Giada con Giuseppe, le nonne Lea ed Anna, i nipoti, i suoceri Rina e Claudio, i cognati Giulia e Michele oltre a tanti tra parenti e amici che si stringeranno attorno al dolore dei familiari domani in occasione dei funerali della 41enne, fissati per giovedì pomeriggio, 26 gennaio, alle 15 nella chiesa arcipretale di San Biagio di Callalta. Mentre stasera, alle 19, sarà recitato il rosario a Tarzo, paese di origine della donna. La famiglia invita i partecipanti a donare allo Iov, l'istituto oncologico veneto, anzichè fiori.

LA BATTAGLIA

«Consolatevi con me, voi tutti che mi eravate tanto cari. Io lascio questo mondo per un regno di pace». Questa la frase, di Santa Caterina da Siena, scelta per l'epigrafe della 41enne, assieme a una foto in cui si vede il suo sorriso contagioso. Per due anni Gloria ha combattuto contro la malattia, un terribile cancro. Molto conosciuto anche a Vittorio Veneto e in vallata, aveva cresciuto qui i suoi adorati figli prima di trasferirsi, tre anni fa, a San Biagio di Callalta.

IL CORDOGLIO

Ma il legame con la sinistra piave e il Vittoriese era rimasto forte, ed è per questo che stasera il santo rosario verrà proprio recitato a Tarzo prima dell'ultimo saluto di domani a San Biagio. Al termine del rito funebre la salma proseguirà per la cremazione.

Sempre a Tarzo abitano ancora i familiari di Gloria e anche l'ex sindaco e assessore, Vincenzo Sacchet, conserva un suo ricordo, quale suo ex compagno di scuola ai tempi delle elementari. «Era una bella persona con una grande passione per la fotografia. In paese ci sono ancora nonne, genitori e fratelli».