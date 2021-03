Camilla, mamma-maestra e tre figlie: una giornata a passo di Dad

TREVISO - «Maestra mi senti? Sì, tesoro. Metto presente». Ore 9.45, benvenuti in casa Cremona: 6 pc per 4 persone connesse. Papà oggi al lavoro in presenza, e un figlio magicamente all'esterno per le lezioni. Chi prepara l'interrogazione, chi scrive, chi finisce il compito di giocoleria. «Ma davvero?». Sì, l'insegnante si è inventato anche questo pur di farli muovere. Treviso, Fuorimura, casa a due piani con piccolo giardino. Apre la porta Safa, 18 anni. L'unica al momento libera perchè facendo Dad con la sua scuola di Londra, grazie al fuso, inizia un'ora dopo. Deputato all'accoglienza è il cagnolino Yoda che scodinzola in mezzo a questa bella umanità incastrata ai pc. Camilla sta finendo l'appello. «Chiudete ora la pagina dove c'è il telefonino rosso, bambini. Siete stati bravissimi. Ora tutti a fare il compito scritto. Ci riaggiorniamo tra due ore». Primo giorno di didattica a distanza per tutte le scuole. Camilla Rutelli è mamma e insegnante alle scuole elementari De Amicis. «Sono una privilegiata. I nostri bambini hanno famiglie solide e tecnologicamente dotate. Non è lo stesso in tutte le scuole». Mostra il suo pc. «L'hanno assemblato marito e figlio nel fine settimana perchè venerdì - quando ci hanno informato della zona rossa - ci siamo trovati in difficoltà. Allora da due pc ormai esausti sono riusciti a farne uno per me». Primo giro di scale e studiolo a sinistra. Pezzi di pc, libri, schermi e una scrivania. Pietro, 12 anni, è in attesa. «E tu perchè non fai lezione?» si altera la mamma. «La prof non si è ancora connessa» risponde. «Sicuro?». Altro giro di scale. Nella stanza a sinistra due letti e una scrivania. «Qui si è installata Safa. È figlia di una cara amica marocchina. Lei studiava a Londra e con il lockdown è tornata in Italia. Ma la mamma nel frattempo è corsa in Marocco per dare assistenza alla nonna. Quindi è rimasta da noi».

È la fortunata di casa: il fuso orario le garantisce un'ora di sonno in più. Gli altri sono in piedi alle 7. Colazione, look smart mezzobusto, un barlume di letto rifatto e alle 8,50 scatta la campanella. Al centro del corridoio c'è la scrivania di Vinci. «Mio figlio frequenta il liceo Mazzini e ha una certificazione Dhd (disturbo dell'attenzione). La scuola è stata splendida: non ha perso un giorno di lezione». Vincenzo, 16 anni, alterna lezione in presenza e Dad, la scrivania è un trionfo di libri e dispositivi. La porta a sinistra è socchiusa: dentro la stanza Miriam, 14 anni, terza media a indirizzo musicale, è interrogata in storia. Da dietro si vede una cascata di riccioli color cenere che risponde ad un monitor. «Ma non prendiamocela con la didattica a distanza o con le scuole. È giusto che le cose vadano così, anche se è faticoso e i ragazzi sono la parte più colpita da questa pandemia» commenta Camilla. Tra una lezione e l'altra ci sono 15 minuti di break. A turno si prepara e distribuisce caffè. E poi, secondo round. La mattinata termina per tutti alle 13,50. Pranzo.

GIORNATA PIENA Poi dalle 15 ricomincia un delirio di compiti, video. «Due dei miei figli, poi, fanno le medie a indirizzo musicale. Quindi c'è anche lo studio del pianoforte e del violoncello». Per fortuna a casa Cremona c'è un giardino per una boccata d'aria. Fuori, legate tutte insieme le biciclette per qualche giro ogni tanto. «Ma è chiaro che i ragazzi sono compressi. Gli adolescenti sono quelli che stanno pagando di più in termini di benessere. Le mie amiche raccontano situazioni molto pesanti, quasi da sindrome Hikikomori». Anche Camilla ha chiesto di poter fare lezione da scuola due volte la settimana. «Principalmente mi piace mostrare ai bambini il loro ambiente scolastico. Ma è anche un'esigenza personale. A casa mi verrebbe da seguire anche i ragazzi, e non voglio deconcentrarmi. Se sono in classe, ognuno pensa a sè e a quel che deve fare». Con la didattica a distanza non si finisce mai: i pc sono accesi h24. «A muoverci è un costante senso di responsabilità». Domenica il figlio di Camilla, Vincenzo, ha caricato sul suo canale youtube un video dal titolo Ultimo giorno. «Treviso non mi è mai piaciuta per il suo clima - spiega girando in bici nella città deserta - Ma solo ora mi rendo conto che qualsiasi città del mondo è meglio delle nostre camere».

