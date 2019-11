di Lina Paronetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MASERADA - Rumori da una delle stanze al piano di sopra, la figlia si affaccia e si trova faccia a faccia con due ladri: d'istinto chiude la porta, in casa ci sono i bambini, ha paura che i ladri sgattaiolino nel corridoio per guadagnarsi la fuga. «Ho tenuto la maniglia con tutta la mia forza», quella di una mamma disperata. E così i due malviventi scappano da dove sono entrati, la finestra che dà sul tetto del garage. Il drammatico racconto è di una delle figlie dei Piaser, che vivono in via Matteotti,...