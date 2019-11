Alberi, insegne, pali, impalcature abbattute dal vento: 100 interventi

TREVISO - Sono circa un centinaio gli interventi conclusi o in fase di ultimazione da parte dei Vigili del fuoco in provincia di Treviso come conseguenza delle avversità meteorologiche delle ultime ore. Si tratta, in generale, di operazioni collegate alla caduta di piccole strutture come insegne, impalcature e pali di reti tecnologiche, oppure di piante abbattute dalle raffiche di vento. Gli eventi sono distribuiti in tutti i quadranti della Marca. Non si segnalano danni a persone. I l vento ha provocato parecchi problemi in particolare nelle zone di Treviso, Conegliano e nell'area del Montello.

