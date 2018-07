Maltempo nella notte, allagamenti e piante in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il violentoche si è abbattuto ieri in tarda serata in buona parte del Veneto ha tenuto impegnati i vigili del fuoco. Danni e allagamenti soprattutto in provincia di Treviso. I pompieri hanno lavorato intensamente fino alle prime ore del mattino per una trentina di interventi legati al maltempo nei comuni di Treviso, Quinto di Treviso, Loria, Riese e Castelfranco. Tutti interventi per allagamenti, danni d'acqua, taglio di piante con cuna trentina di operatori all'opera fino alle tre di notte.