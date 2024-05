Maltempo nel Trevigiano. Frane e corsi d'acqua esondati, le case della "Sinistra Piave" si allagano e le strade si trasformano in fiumi

Maltempo nel Trevigiano, la pioggia è tornata a cadere nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio.

Tra le zone più colpite c'è la Sinistra Piave. A Vidor in località Madonna delle Grazie (via Grazie), il torrente Teva è esondato e un'abitazione si è allagata.

Sul posto sono già intervenuti Avab e Ana per aiutare la famiglia.

Il torrente Raboso, vicino alla zona delle Moliane a Moriago della Battaglia, c'è stata una frana. L'acqua ha eroso un tratto di sponda portando via i massi di pietra. E sempre a Moriago, in via degli Alpini, la strada è allagata ed è impraticabile.

A Valdobbiadene si è registrata una frana tra Follo e Guia lungo la Strada Provinciale 152, in via Chiodere e Molere, dove c'è anche molta ghiaia.

Guia, sulla Strada Provinciale 36, la griglia a bordo strada tracima. Ieri sera, 24 maggio, una casa a valle ha subito un allagamento esterno proprio dovuto al fatto che questa griglia non riuscisse più a contenere l'acqua.

Sulla Destra Piave, invece, sono già stati effettuati dai vigili del fuoco una decina di interventi per rami pericolanti e piccoli allagamenti nella zona di Montebelluna e Conegliano.