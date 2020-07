Maltempo. Fortunale nella notte, raffiche di vento fortissime: cadono alberi tra Venezia e Treviso

Maltempo nella notte, il temporale si abbatte tra le province di Venezia e di Treviso: raffica di interventi dei Vigili del fuoco. Nella notte le forte raffiche di vento hanno preceduto un forte temporale.

Maltempo, in pericolo nella notte l'equipaggio di una imbarcazione

Diverse le chiamate arrivate ai Vigili del fuoco che sono intervenuti per gli alberi che si sono piegati dalla furia del vento. Le squadre sono intervenute a Venezia, Mestre, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento.

Non è andata meglio nel trevigiano sempre per gli alberi caduti. Una decina d'interventi per il Comando dei Vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti a Cessalto, Ponzano, Chiarano, silea, Crocetta, Paese, Fregona.

Maltempo, in pericolo nella notte l'equipaggio di una imbarcazione Maltempo in Golfo a Trieste, paura per l'equipaggio di una imbarcazione Alle prime luci di quest'oggi, 24 luglio, il personale sommozzatore del nucleo di soccorso subacqueo acquatico di Trieste è intervenuto presso gli ormeggi esterni della Marina San Giusto per soccorrere 7 persone a bordo di un'imbarcazione messa in pericolo a causa delle avverse condizioni meteo marine.

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA