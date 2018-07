© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - La Marca sott'acqua nella notte.sono i Comuni più colpiti dal violento nubifragio che ha colpito stanotte. Vigili del Fuoco al avoro per ore, con decine di interventi in tutta la provincia. In un primo momento l’emergenza acuta si è avuta nel comune di Cornuda con una serie di abitazioni che necessitavano interventi di prosciugamento per l’esondazione del canaleDalle 22 l’emergenza ha coinvolto anche la località di Villa Raspa nel comune Cornuda e della località Levada nel Comune di Pederobba dove la massa d’acqua si era spostata facendo tracimare il canale Nasson. Non solo: alcuni interventi sono stati necessari anche in località Maser dove tra le altre cose è franato parte della cinta muraria della storica Villa di Maser. Sul posto 25 unità dei Vigili del Fuoco con motopompe e idrovore, a cui si sono aggiunte squadre della protezione civile.