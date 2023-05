Maltempo, grosso ramo si spezza e precipita sulle auto in sosta: danni e nessun ferito

ODERZO - Nella tarda mattina di oggi, 16 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Oderzo per la caduta di un ramo, che spezzatosi è finito sulle alcune auto in sosta: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno rimosso il ramo finito sulle macchine e controllato altri rami pericolanti della pianta. Sul posto la polizia locale.