Sala operatoria bloccata dalla pioggia, interventi spostati

CONEGLIANO - Le precipitazioni intense registrate ieri sulla parte settentrionale della provincia di Treviso hanno provocato infiltrazioni d'acqua nelle sale operatorie del reparto di oculistica dell'ospedale di Conegliano. La circostanza ha indotto la dirigenza a spostare gli interventi non rinviabili nel blocco operatorio di una seconda struttura sanitaria, con l'assicurazione che, in ogni caso, il ripristino della funzionalità del reparto fermato dalla pioggia avverrà in tempi brevi.