Vigili del fuoco in azione dall'alba per liberare dalla neve il centro Covid

CASTELFRANCO - Dalle prime luci della giornata di oggi - 28 dicembre - i vigili del fuoco sono intervenuti per alleggerire le coperture delle tende dei centri Covid provvisori allestiti nella Marca dalla neve caduta nella nottata. In particolare sono intervenute la squadra di Castelfranco in via Staizza, la squadra di Motta di Livenza ad Oderzo in via Postumia di Camino, la foto invece riguarda la squadra di Treviso intervenuta invece nel "centro Covid" allestito a Dosson di Casier.

La neve ha reso lenta la ripresa delle attività di controllo e monitoraggio dopo il weekend delle feste natalizie

