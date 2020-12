Esondazione a del Meschio a Colle Umberto e a Cordignano, il Piave arrivato ormai ai livelli di guardia, frane e smotamente lungo tutto la pedomontana. L'ondata di maltempo che si sta abbattendo anche sulla Marca creando non pochi problemi. La situazione più grave a Cordignano dove, nella notte, il centro del paese è stato sommerso dal Meschio e tanti scantinati sono andati sotto acqua. Sempre il Meschio sta creando problemi anche a Colle Umberto. Frane a Fregona, in direzione Cansiglio dove è stata chiusa la strada provinciale 422. Strada chiusa anche in località San Boldo per la caduta di alberi. A Nervesa i vigili del fuoco hanno dovuto far evacuare la coppia di gestori di un piccola area volo dedicata agli ultraleggeri: l'acqua aveva invaso la pista e stava minacciando la loro abitazione.

