Maltempo, frana blocca la strada che porta alle ex case Italcementi

FREGONA (TREVISO) - Allagamenti e frane. Il maltempo lascia il segno nel Nordest. Nel trevigiano a Fregona una strada è rimasta bloccata per una frana. È accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare il tratto di strada. Si tratta di una strada sterrata che porta verso le ex case "Italcementi" di Fregona, rimasta bloccata dai massi. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ora i Pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA