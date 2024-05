CONEGLIANO (TREVISO) - Il maltempo non sta aiutando il cantiere del nuovo ospedale coneglianese. La gettata delle nuove fondamenta sta procedendo per step e non tutta difilato come si vorrebbe. «Purtroppo le giornate di pioggia che si susseguono – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 – non consente ai lavori di procedere speditamente. In questi giorni è in programma la gettata delle fondazioni che va svolta su terreno asciutto. Se piove bisogna prima aspirare l'acqua e poi procedere con il calcestruzzo il che, di conseguenza, fa dilatare i tempi. Vorrà dire che ci rifaremo quest'estate – puntualizza ottimista - I lavori debbono essere assolutamente terminati entro il 2025, essendo finanziati con fondi del Pnrr, dobbiamo rendicontare entro tale data». Quello del “Santa Maria dei Battuti” è uno dei cantieri più importanti della sanità veneta, con un investimento pari a 55 milioni di euro. I posti letto interessati dall'intervento sono 288, ai quali ne vanno aggiunti altri 24, che saranno totalmente nuovi, realizzati con il nuovo “ospedale di comunità”. Davanti alla scelta fra il ristrutturare il vecchio edificio adeguandolo alla normativa antismica, l'Usl 2 ha optato per costruire la parte nuova di sana pianta. Mantenendo la piastra chirurgica che è stata realizzata di recente.

Lavori in ospedale bloccati, il nodo

«Sono state eseguite la bonifica dei residuati bellici e quella dell'amianto – obbligatorie per legge – dettaglia Benazzi - Il cantiere è proseguito con lo scavo per le nuove fondazioni, che è profondo circa 8 metri e che ha richiesto una notevole movimentazione del terreno asportato. Adesso è il momento delle fondazioni, si deve gettare il calcestruzzo ma le giornate di pioggia ci stanno rallentando». Nondimeno l'obiettivo è di recuperare il tempo perduto non appena il bel tempo si stabilizzerà, non si possono rischiare sforamenti nella costruzione, perchè il termine del 2025 è perentorio.

Il nuovo edificio

La nuova costruzione è su 5 piani più uno, cioè il sesto che diventerà quello dei servizi e delle reti tecnologiche. Gli spazi per i malati vengono aumentati, le nuove stanze saranno da uno-due letti, anche per fare una maggiore tranquillità. Sempre grazie ai fondi Pnrr saranno creati 24 nuovi posti letto nell'ambito del cosiddetto “ospedale di comunità”, che è la struttura intermedia tra l'assistenza domiciliare ed i reparti di cura. Il nuovo edificio avrà un atrio molto importante e ampio. Verrà potenziato il pronto soccorso e tutta l'area con quest'ultimo, la radiologia e gli ambulatori saranno al primo piano, tutti concentrati in una sola zona. Da qui un percorso privilegiato in tunnel condurrà alle attuali sale operatorie. Nel quadro dell'ampliamento del pronto soccorso vi saranno quattro ambulatori per i codici bianchi; le terapie intensive verranno messe al pianterreno per garantire un accesso facile e veloce. Nuove anche l'ostetricia e la ginecologia con una speciale attenzione per il reparto della maternità; le stanze delle mamme saranno intervallate da salottini che potranno accogliere le persone in visita. Mentre il cantiere lavora, il vecchio ospedale continua a restare operativo ed a svolgere la sua funzione. Grazie ad un accordo con il comune di Conegliano sono stati salvati i parcheggi.