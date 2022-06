Acqua nell'Electrolux, reparti inagibili: lavoratori messi in cassa integrazione

SUSEGANA - Acqua nei reparti dell'Electrolux: operai in cassa integrazione. La fabbrica innovativa 4.0 di Susegana è stata costretta a sospendere la produzione per i rischi legati alla sicurezza. Con la pioggia di oggi, 29 giugno, è entrata dell'acqua nei reparti interni della sede Electrolux di Susegana. Al lavoro le squadre di pompieri interne, manutenzioni e pronto intervento per asciugare e mettere in sicurezza strumentazione digitale e gli impianti. Qualche materiale elettrico ha anche fatto delle scintille e fiammate per il contatto con l'acqua.

Messi in cassa integrazione gli operai dei reparti inutilizzabili. Anche nei parcheggi, sono entrati 30 centimetri di acqua mettendo a rischio alcune auto dei dipendenti. Tiene botta invece la fabbrica tradizionale delle cantene di montaggio "Cairo" che regge l'impatto monsonico e lavora normalmente senza chiusure.