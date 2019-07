Il maltempo ha flagellato ieri sera anche il Trevigiano con circa 20 interventi eseguiti a fronte di circa 50 chiamate. Sono in corso nei comandi le verifiche degli interventi non ancora evasi



Più di 100 interventi nel Veneziano con richieste per alberi caduti ed emergenze legate al maltempo che si è scatenato ieri sera dopo le 21 e che ha visto la linea del tram interrotta così come la linea ferroviaria Mestre-Venezia, ma danni un po' ovunque nel Veneziano e anche ai Giardini della Biennale che oggi è in parte inaccessibile ai visitatori.

Il vento ha avuto raffiche fino a 90 km orari. Operativi oltre ai Vigili del Fuoco in forze anche 6 squadre di Protezione Civile tra Mestre e Lido. Centrale Cot e Vigili Urbani presenti con 18 pattuglie, anche Actv e operatori di Veritas al lavoro per ripulire le strade. ‬



Molte le chiamate di soccorso da Venezia centro storico per camini, antenne e infissi pericolanti. Danni d’acqua, piante pericolanti, sgombero sedi stradali da ostacoli a Mestre, Venezia Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea e Jesolo. Diverse le auto danneggiate da rami di alberi spezzati. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato nella notte con l’apporto di squadre proveniente dai comandi di Padova e Rovigo.



Danni per il maltempo anche nel trevigiano con circa 20 interventi eseguiti a fronte di circa 50 chiamate. Sono ora in corso nei comandi le verifiche degli interventi non ancora evasi, molti dei quali già risolti in maniera autonoma dai richiedenti.

