Maltempo, interventi tutta la notte e al mattino, incendio in un capannone

TREVISO - Sono continuati tutta la notte gli interventi per il maltempo in provincia di Treviso che hanno tenuto costantemente occupate tutte le squadre del Comando Provinciale in prosciugamenti e taglio piante.



Questa mattina, 9 giugno, si contano già più di 50 interventi tutti concentrati nella zona di Castelfranco e Riese Pio X con lo svuotamento di scantinati e cantine, di magazzini commerciali, di autorimesse condominiali, di sottopassi e strade. Alle 5.30 anche un principio di incendio all'interno di un capannone in via Battisti, prontamente spento dai Vigili del fuoco di Conegliano. Ultimo aggiornamento: 08:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA