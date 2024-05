Maltempo a Casale sul Sile, sacchi di sabbia e monitoraggio del territorio anche di notte. La sindaca: «I cittadini? Primo fronte in caso di emergenza»

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Maltempo a Casale, il monitoraggio dei fiumi del territorio è iniziato già nella notte tra il 20 e il 21 maggio. «Abbiamo fatto dei giri di monitoraggio stanotte - spiega la sindaca Stefania Golisciani -. Avevamo avuto indicazione di un evento importante verso mezzanotte e ci siamo mossi anche con i carabinieri in congedo.

Un monitoraggio che è andato avanti fino alle 5».

Sacchi di sabbia: «Cittadini "primo fronte"»

Nella prima mattinata di oggi, 21 maggio, la situazione sembra essere sotto controllo, complice anche la pioggia che è caduta sì fitta ma non in grandi quantità. «Già ieri abbiamo distribuito dei sacchi di sabbia così che i cittadini possano essere il primo fronte in caso di eventi importanti - spiega la prima cittadina - Abbiamo collocato anche alcuni bancali con i sacchi di sabbia nel parcheggio di via Torcelle, nella sede della Protezione civile e altri li abbiano noi, pronti ad essere messi a disposizione. All'occorrenza siamo pronti ad uscire. Ora attendiamo il nuovo bollettino ma, nel caso, noi siamo pronti».

Tra le zone "sorvegliate speciali" ci sono il Porticciolo di via San Nicolò, via Torre, via Saccon e, per l'idraulica minore, vicolo Redipuglia, via Damiano Chiesa e via Torcelle.