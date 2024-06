Maltempo nel trevigiano. Un fulmine fa esplodere il cedro secolare dei Collalto a Susegana, chiese e agriturismi senza corrente. A Treviso e Paese, ko le linee elettriche delle case. A Silea rami sulle strade

TREVISO - Maltempo nella Marca. E' stata ancora una notte di temporali, forte pioggia e vento quella appena passata tra il 12 e il 13 giugno nel trevigiano, 15 gli interventi dei vigili del fuoco concentrati tra le 22.30 e le 2.

Maltempo sulla cantina Collalto

A Susegana, nella cantina Collalto, un fulmine ha fatto esplodere un cedro secolare del cortile. La pianta che risale al 1904, anno di costruzione della cantina, è andata in frantumi e parte del suo tronco si è trasformato in tante piccole "scheggette" che si sono riversate sul tetto della cantina e sulla strada Pontebbana. Il fulmine ha creato problemi anche agli impianti elettrici lasciando la struttura senza corrente per diverso tempo e, anche, le chiese e gli agriturismi annessi dove deve ancora essere ripristinata.

Gli altri interventi

A Treviso e a Paese, i fulmini hanno provocato dei danni a diverse abitazioni andando a colpire la linea elettrica e mandando gli impianti ko.

A Silea sono intervenuti invece per la caduta di diversi rami sulla strada. In altre zone del trevigiano sono state registrate anche grondaie staccate a causa del fortissimo vento.