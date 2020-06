MONTEBELLUNA Lo stato d’allerta per criticità idrogeologica diramato nel primo pomeriggio di ieri a livello regionale ha trovato conferma nella serietà della perturbazione che sta attraversando il Nordest e il Veneto in particolare. Una ventina sono stati gli interventi che nella serata di mercoledì hanno impegnato i vigili del fuoco nella zona del Montebellunese. Allagamenti, blackout, il canale Brentella esondato hanno tenuto al lavoro fino a notte diverse squadre, causando danni ma senza il coinvolgimento o il ferimento di persone.

CANTINE ALLAGATE

L’area più colpita è stata quella a sud e a sudovest del centro della cittadina. In particolare dalle parti di via Maso e via Santa Caterina da Siena, non lontano dal cimitero comunale e già note per episodi analoghi in passato, si sono registrati diversi interventi in seguito all’esondazione del canale Brentella. Il corso d’acqua artificiale non è riuscito a convogliare e trasportare l’imponente massa idrica scaricatavi in pochi minuti dai fortunali che dal tardo pomeriggio hanno flagellato il territorio. In serata la pioggia cadeva ancora copiosa e gli argini del canale non hanno retto, riversandone le acque su strade e terreni circostanti. Nella stessa zona alcune famiglie hanno chiesto l’aiuto dei pompieri intervenuti con squadre provenienti da Asolo, Montebelluna e Treviso essendosi ritrovate con gli scantinati e i piani interrati parzialmente invasi da acqua e fango dove le operazioni di bonifica sono andate avanti diverse ore.

INTERRUZIONE DI CORRENTE

Nell’area sono inoltre stati segnalati alcuni blackout dovuti alla momentanea interruzione della fornitura di energia elettrica, probabilmente anche in seguito alla caduta di rami sui fili della corrente provocata dalle forti raffiche di vento. I vigili del fuoco di Montebelluna sono inoltre accorsi in via Monte Peralba per un’infiltrazione di acqua dal tetto di un’abitazione e i colleghi di Asolo si sono portati nella vicina via Bassanese, dove il piano basso di un magazzino è stato invaso da circa mezzo metro d’acqua poi ripompata all’esterno.

IL SINDACO

Una situazione difficile, ma ampiamente prevista e accuratamente monitorata dalla Protezione civile e dal Comune. In serata il sindaco Marzio Favero si è tenuto in costante aggiornamento con il responsabile della Protezione civile: «Si tratta senz’altro di precipitazioni eccezionali e di un momento da tenere sotto costante controllo, tuttavia l’attenzione è grande e i nostri volontari sono pronti a intervenire anche con i sacchi di sabbia anti-allagamento». PERDURA L’ALLERTA

Tra oggi e domani è previsto il perdurare di piogge intense e raffiche di vento forte, come già anticipato dal Centro funzionale decentrato della Regione Veneto che ieri pomeriggio ha dichiarato lo stato d’attenzione fino a venerdì. Oggi e domani il tempo sarà sempre instabile, perturbato tra pomeriggio e sera, con precipitazioni estese e frequenti, specie nelle zone montane e pedemontane. Venerdì continueranno ancora i temporali, anche se più discontinui e irregolari. Secondo il centro meteo, la situazione dovrebbe attenuarsi e sparire verso sera.

