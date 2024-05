Maltempo nel trevigiano. Allerta per i torrenti Muson e Avenale, Bessica di Loria chiude le scuole. Appello ai residenti

TREVISO - Pioggia ieri. E pioggia è prevista anche per la giornata di oggi, 31 maggio, a causa di una forte perturbazione ancora in transito sulla Marca. L’estate stenta a decollare e il maltempo porta con sè allarmi e preoccupazioni. Bruciano ancora le ferite lasciate sul territorio dall’ultima bomba d’acqua. E adesso tornano a fare paura i torrenti Muson dei Sassi e Avenale, che erano già esondati allagando Castelfranco giusto due settimane fa. La Protezione civile regionale del Veneto segnala un’allerta arancione per “un possibile superamento della seconda soglia idrometrica, in considerazione delle piogge”. Così, il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha riattivato il Centro operativo comunale (il cosiddetto Coc). E lancia un appello ai cittadini: «Tenetevi pronti a posizionare i sacchi di sabbia a protezione delle vostre case e delle vostre attività». Poi, precisa: «Il bollettino meteo regionale indica la nostra zona in allerta arancione con una previsione di superamento della seconda soglia di sicurezza del Muson. Non è grave ma l’allerta è obbligata». Oggi le scuole resteranno aperte. Non sarà così, invece a Loria dove il primo cittadino, Simone Baggio, ha deciso di chiudere la elementare e la materna di Bessica, la frazione più a rischio del Comune che era finita sott’acqua a causa dell’esondazione del torrente Brenton. «Bessica è la frazione più critica dal punto di vista idraulico.

Speriamo che non serva, ma siamo pronti ad affrontare un’eventuale nuova emergenza» dichiara Baggio.

Allerta meteo, nel trevigiano torna la paura

Potrebbero essere nuovamente aperte in caso di necessità le casse di espansione. «Non ci sono segnali che ci dicono che Avenale e Muson tracimino, ma siamo pronti» conclude Marcon. La Regione ha aperto dalla mezzanotte di giovedì la sala operativa per seguire l’evolversi della situazione. Mentre un’allerta speciale riguarda le colline Unesco dove si registrano diverse frane. Un campanello d’allarme importante perchè indica lo stato di salute di un territorio tanto prezioso quanto fragile. Le squadre di volontari dell’Avab (volontari antincendi e protezione civile) sono pronte a intervenire ma la preoccupazione è tanta. Uno dei punti dove si nota con estrema chiarezza il risultato del maltempo prolungato è la strada provinciale 36 in località del Madean. La viabilità è garantita e la strada è aperta, ma ai lati della provinciale si vedono chiaramente i segni della frana che ha creato un distacco importante di terreno e vegetazione.

Il nodo delle frane

Altre frane sono ben visibili lungo le colline di Guia, dove le distese dei vigneti sono interrotte da numerosi, piccoli, cedimenti del terreno. «Sarebbe necessario rinforzare le colline. Un lavoro oneroso e immenso» dicono i coltivatori che conoscono da sempre questi territori. «Non abbiamo mai visto piogge così prolungate, insistenti, che inzuppano il terreno e se lo portano a valle».

Manifestazione rinviata

Intanto, a causa del maltempo l’associazione “Il Mosaico – Un Centro da Vivere” insieme al Comune di Montebelluna hanno rinviato la manifestazione “Sound On Monte”, rivolta a tutti gli artisti – giovani musicisti e band emergenti – di età compresa tra i 14 e i 34 anni prevista per questo weekend. Il tutto è stato spostato al 7, 8, 9 giugno in piazza Dall'Armi a Montebelluna sperando che il prossimo fine settimana sia all’insegna del bel tempo.