Tir cisterna su rovescia con 30mila litri di olio, bloccata la "Statale"

TREVISO - Dalle 5.30 di questa mattina squadre di pompieri di Castelfranco e autogrù di Treviso al lavoro per il recupero di una autocisterna contenente 30000 lt di olio di soia per alimenti che blocca la. Il conducente è rimasto ferito. Sversamento sulla strada di circa metà del contenuto. Non si esclude che ilpossa essere fra le cause dell'incidenteEcco la situazione degli interventi nella notte.NELLA MARCA - Una ventina di interventi fino alle 2 di questa notte nella zona: particolare un Intervento a Cusignana dove è stato ripristinato con teli la copertura di un capannone divelta da una folata di vento.PADOVA - Notte di grande lavoro per i vigili del fuoco di Padova impegnati a risolvere i problemi causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito la Bassa padovana. Pioggia, grandine e forte vento hanno abbattuto numerosi alberi , pali della luce e della Telecom. Decine le chiamate di intervento