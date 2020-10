MOGLIANO - Un malore improvviso, mentre era alla guida della sua auto e stava facendo ritorno a casa: dopo le prime avvisaglie del malessere che lo stava colpendo, il respiro sempre più affannoso, le forze che venivano meno, ha avuto appena il tempo di accostare, chiamare con il suo telefono i soccorsi. Quando questi sono arrivati era ormai troppo tardi. La sua esistenza era giunta al capolinea.

LA TRAGEDIA Gianrico Ballarin, 45enne moglianese, da tutti conosciuto come Giangy se n'è andato così, nella notte tra lunedì e martedì, lasciando nel dolore i tantissimi amici che gli volevano bene. Un vero personaggio della piazza, conosciutissimo in tutti i locali del centro di Mogliano e non solo. Giangy in gioventù aveva studiato all'Itis Planck di Lancenigo e attualmente si occupava di installazione di impianti di sicurezza. Il suo grande amore era la cucina, passione con cui allietava ogni tanto gli amici: alcuni anni fa aveva addirittura fatto da aiuto-cuoco ad uno chef in occasione del Capodanno.

LE TESTIMONIANZE «Era un tipo simpatico, lo conoscevo bene ed eravamo molto amici: era sempre bello quando ci incontravamo e ci salutavamo -racconta l'ex sindaco di Mogliano Veneto, Giovanni Azzolini- ha sempre avuto una grande passione per la cucina, ha anche partecipato a cene importanti, in qualche ristorante di Mestre, come cuoco. Era una semplice passione con cui si dilettava ogni tanto con amici e conoscenti. Era una persona sempre sorridente e gioiosa: uno storico personaggio moglianese che tantissimi conoscono e in molti gli vogliono bene. La classica persona buona; i gestori dei locali della piazza lo conoscevano tutti». Anche lo stesso vicesindaco di Mogliano, Giorgio Copparoni, ricorda di averlo visto qualche giorno fa. La tragedia avviene lungo il Terraglio, all'altezza di Preganziol. Gianrico Ballarin si trovava al volante della Opel Corsa quando, attorno alla mezzanotte e trenta, è costretto ad accostare. L'uomo riesce a chiedere aiuto, apre la portiera della sua auto ma perde i sensi. Sul posto giungono medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica: i sanitari cercano di far ripartire il cuore del 45enne ma è tutto inutile. Dopo alcuni lunghi minuti di tentativi vani e disperati viene dichiarato il decesso dell'uomo. Per l'identificazione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviso e della stazione di Mogliano Veneto che hanno avvisato la madre di Giangy, con cui l'uomo viveva. Nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale, cerimonia a cui in molti non vorrebbero mancare ma che l'ultimo Dpcm del premier Conte, limiterà ad un massimo di trenta persone.

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA