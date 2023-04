Malori nel trevigiano. Indigestione dopo il pranzo di Pasqua, 30 persone soccorse dal 118

TREVISO - Indigestioni a Pasqua, trenta interventi del Suem nel trevigiano per malori a tavola. Giornata frenetica ieri, 9 aprile, per il personale del Suem 118 che ha dovuto intervenire una trentina di volte in varie zone della provincia di Treviso per chiamate arrivate da persone colpite da malori dopo essersi abbuffate a Pasqua. Si tratta, per lo più, di persone anziane che avrebbero abusato di cibi e bevande non tenendo conto delle abitudini alimentari. I mezzi di soccorso sono intervenuti oltre che in case private anche in ristoranti per emergenze alla fine risultate non così gravi e che si sono risolte nell'arco di poche ore di osservazione nelle strutture sanitarie.