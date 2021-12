Malore, muore per strada mentre va al lavoro in bicicletta

SILEA - Dramma a Silea: anziano trovato morto per strada mentre andava al lavoro in bicicletta. Il corpo di S. S., 67 anni, di Carbonera, dipendente di un'azienda di trasporti era accasciato in via Creta, all'altezza del civico 17. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 4.45. Un passante si è accorto del corpo esanime steso a terra, accanto alla bicicletta. Sul posto sono intervenuti Suem e carabinieri. L'ipotesi è che l'uomo sia stato stroncato da un malore, complice forse la rigida temperatura, a quell'ora sottozero. Nessuna traccia di frenata sull'asfalto e in base ai primi riscontri il corpo non presenta segni che possano far pensare all'impatto con un eventuale veicolo pirata. Il magistrato di turno, informato dell'accaduto, ha comunque disposto un'ispezione cadaverica per fare luce sulle cause del decesso.

