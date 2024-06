Malore dentro la sauna della palestra, Luciano Caldo muore a Meduna. Aperto un fascicolo, indagato il titolare della Energym

MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - Malore dentro la sauna, cliente muore nella palestra Energym di Meduna di Livenza. La magistratura apre un fascicolo sul decesso di Luciano Caldo, 75enne di Pasiano di Pordenone, vuole fare chiarezza sulle cause del decesso e, soprattutto, sui soccorsi e le misure di sicurezza adottate dalla struttura. Ad essere indagato è Enea Stefanuto, di 48 anni, uno dei primi soccorritori e gestore della palestra.

L'inchiesta

Sul corpo di Caldo verrà fatta l'autopsia che accerterà l'esatta causa della morte. La data fissata per l'accertamento è per il prossimo martedì mattina ad Oderzo con l'anatomopatologo Alberto Fulanetto. L'accusa ipotizzata dalla Procura di Treviso è quella di omicidio colposo. Stefanuto e un dipendente hanno utilizzato il defibrillatore e provato a rianimare il 75enne in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'inchiesta servirà per verificare se quanto fatto, le misure di soccorso e quelle di sicurezza della palestra fossero a norma.