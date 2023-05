TREVISO - È stato trovato senza vita Girolamo Tonet, l’anziano 83enne scomparso da martedì. Il suo corpo galleggiava nell’acqua del Sile al confine tra Treviso e Silea. Tonet si era allontanato da casa in zona Restera, a Fiera, martedì pomeriggio. Dopo poche ore, constatando un insolito ritardo nel rientrare, è scattato l’allarme. Ma di Tonet a qul punto non c’era più traccia. Al momento della scomparsa l’anziano indossava pantaloni della tuta blu, camicia di pile a quadretti sui toni del marrone e ciabatte. La Prefettura aveva anche diramato un comunicato per invitare chiunque l’avesse avvistato, o che fosse in grado di fornire informazioni utili al ritrovamento, di avvisare le forze dell’ordine.

Le ricerche

Intanto, per quattro giorni, agenti di polizia e militari dei carabinieri hanno controllato ogni angolo della Restera e di Fiera, andando in tutti i posti solitamente frequentati dall’anziano e parlando con chi lo conosceva bene ma senza esiti particolari. Parallelamente i Vigili del Fuoco hanno scandagliato l’intera asta del Sile sia con i canotti che con l’elicottero, che più volte è stato visto volteggiare tra Treviso e Silea suscitando non poca curiosità tra i residenti. Ieri il ritrovamento da parte di un passante che ha subito avvisato la polizia. Sul posto si è quindi recata una volante per i rilievi. Sulle cause del decesso non si fanno ancora delle ipotesi, ma è probabile che l’uomo sia finito nelle acque del fiume a causa di un malore. Una delle persone ad averlo visto ancora in vita è stata una signora che abita sempre lungo la Restera. Ha detto di aver notato martedì pomeriggio l’anziano camminare accanto all’argine e che indossava delle ciabatte. Poi più nulla fino a ieri.